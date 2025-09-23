La fuerte declaración de amor de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro

Apenas unos minutos después de que el francés Ousmane Dembélé, figura del PSG, se consagrara como ganador del Balón de Oro 2025 en la ceremonia organizada por la revista France Football junto a la UEFA en el teatro Châtelet de París, la cantante Nicki Nicole expresó públicamente su apoyo a su pareja, el español Lamine Yamal, quien finalizó en el segundo lugar de la votación por el galardón más prestigioso.

El joven futbolista del Barcelona, de apenas 18 años, se quedó con el premio Kopa al mejor futbolista sub-21, un reconocimiento que obtiene por segundo año consecutivo.

Instantes después de finalizado el evento, la artista rosarina eligió un gesto significativo: a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 22,7 millones de seguidores, compartió una fotografía en la que aparece sonriente junto a Yamal.

"Mi estrella. Te amooooo", señaló Nicki en la imagen, expresando todo su amor.

Nicki no dijo presente en la gala. Sin embargo, Lamine Yamal tomó al decisión de ir a acompañado por gran parte de su familia.

El también futbolista de la Selección Española se mostró acompañado por su padre, Mounir Nasraoui, su abuela Fatima, y alrededor de quince allegados.

En la alfombra roja previo al inicio del evento, también Lamine se fotografió con su madre, Sheila Ebana, y su pequeño hermano, Keyne, con quien días atrás Nicki Nicole se mostró jugando en un tierno video.