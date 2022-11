(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Debido a la lesión de Joaquín Correa, producida a días del inicio del Mundial, Lionel Scaloni convocó para reemplazarlo a Thiago Almada, quien actualmente milita en el Atlanta United FC de la liga de soccer de los Estados Unidos.

En septiembre pasado, tras uno de los partidos de preparación de la Scaloneta ante Honduras, disputado en Miami, Lionel Messi elogiaba al ex Vélez, al señalar que es “un jugador muy rápido”, que “es muy pícaro, no le tiene miedo a nada, que encara”.

¡Sorpresa! Thiago Almada será el reemplazo de Joaquín Correa en la Selección

Almada ingresó a los ocho minutos del segundo tiempo en lugar de Alejandro Gómez y se lo vio muy activo en la ofensiva. "A mí no me dijo nada, pero esa misma noche mi familia me mandó lo que había dicho. Es un alegría que el mejor del mundo haya hablado de mí", contó luego Thiago en una entrevista con la radio D Sports.