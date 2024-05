En un costado del Autódromo General San Martín se siente el olor a cubiertas quemadas, las palmas de los fanáticos que se acercaron al trazado, el rugir del viento y los gritos de los protagonistas que aquel 10 de diciembre de 1978 vieron como Juan María Traverso se llevaba la corona de laureles y la consagración como Campeón del Turismo Carretera por sobre Héctor Gradassi.

Sin embargo, como dice el tema de "Fito" Páez, Brillante sobre el Mic, "Hay recuerdos que no voy a borrar

personas que no voy a olvidar hay aromas que me quiero llevar"...

Uno de los históricos del periodismo comodorense, como lo es Aníbal "Cococho" Micardi atesora una foto que, a pesar del paso de los años, este domingo de luto para el deporte motor argentino, dio a conocer a uno de los integrantes del equipo de PDC y contó detalles desconocidos. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA.