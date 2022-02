Alguna vez le escribió una carta a los jugadores en un partido decisivo. También recuerda que un día salió del quirófano y lo primero que hizo fue preguntar fue ¿Cómo había salido Newbery? Y como olvidar aquella semana en quiso ir a la cancha en silla de ruedas y logró que el club ponga una rampa para que eso suceda. Facundo Rodrigues es un reconocido hincha del Lobo, un fanático que lo sigue a partes y en forma incondicional, y no oculta la ansiedad que vive por estos días frente al partido más importante de la historia del Lobo.

El domingo Newbery enfrentará a Liniers por un ascenso al Federal A, y “Facu” asegura que no puede dormir y tampoco pensar en otra cosa que no sea el partido. “Me está costando dormir, no puedo pensar en otra cosa que no sea el partido del domingo. Ascender es el sueño de mi vida, es un sueño lo que estamos viviendo los hinchas del Lobo. Sería algo inigualable”, confiesa, y sin temor de lo que piensen los demás, sentencia: “lo cambio por el Mundial, así nomás te digo”. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA