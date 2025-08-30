(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Desde su histórico regreso a Rosario Central, Ángel Di María, futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina, se instaló en el centro del fútbol nacional, no solo por su innegable calidad dentro del campo, sino también por la fuerte repercusión mediática que lo rodea.

En las últimas semanas, un insólito rumor comenzó a circular con fuerza dentro del ambiente futbolístico argentino: se decía que el “Fideo” habría solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, que los partidos de Rosario Central se programaran siempre los sábados, para asegurarse de tener el domingo libre y así disfrutar del clásico asado en familia.

En este contexto, el Fideo cuestionó directamente una jugada polémica en el reciente partido entre Boca Juniors y Banfield como respuesta a quienes discuten las decisiones arbitrales contra el Canalla: "Si vamos a hablar de polémicas, deberíamos hablar del gol de Boca en ese partido, para mí fue falta antes del gol de Merentiel". Las críticas hacia Boca por parte de Di María desataron una verdadera tormenta en las redes, con los hinchas xeneizes atacando duramente al futbolista en sus cuentas personales.