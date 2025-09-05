(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La Selección Argentina se impuso con autoridad ante Venezuela en un partido cargado de emociones en el Monumental. Tras un trámite complicado y trabado en el primer tiempo, la historia cambió a los 38 minutos con un golazo memorable de Lionel Messi, quien volvió a demostrar por qué es el máximo ícono del fútbol nacional.

La jugada que rompió el empate comenzó en la mitad de la cancha con Leandro Paredes, que recuperó el balón rápidamente y abrió para Julián Álvarez. El joven delantero, ex River Plate, encaró con potencia y habilidad, dejando atrás a un defensor vinotinto. En vez de buscar su propio disparo, Álvarez asistió con mucha precisión a Messi, que esperaba en el corazón del área.

Con la serenidad característica que lo distingue, el 10 picó el balón por encima del arquero y los defensores, con una definición exquisita digna de su leyenda. El Monumental estalló en una ovación ensordecedora, consciente de que presenciaba un momento histórico: el último gol oficial de Messi con la camiseta albiceleste en suelo argentino.