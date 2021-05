Uno de los más emocionados fue Luis Suárez, goleador del equipo en La Liga con 21 tantos, por lo vivido el año pasado cuando en Barcelona le avisaron por teléfono que no lo iban a tener en cuenta. Atlético Madrid le abrió la puerta y él no defraudó.

"Desde que empezó la temporada me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para mostrar que uno está vigente. Gracias a este grandísimo club por confiar en mí, a mi mujer, mis hijos por el día a día. Llevo muchos años en el fútbol y es el año que mas he sufrido", dijo Suárez todavía en el campo de juego.