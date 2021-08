La emoción de la futbolista de Comodoro a la que le cuidaron el hijo para que pueda jugar

Cristina Groppa es una de las tantas madres que son apasionadas por el fútbol en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, su historia se viralizó en las últimas horas luego de que el club publicara unas imágenes de su hijo siendo cuidado por una compañera y un dirigente del club en el que se desempeña actualmente.

"Este año arranque a entrenar en Deportivo Portugués, luego del parate y las habilitaciones, justo habían pasado tres meses de que tuve a mi hijo y pude volver a las prácticas", explicó en diálogo con ADNSUR.

En su regreso, tuvo el apoyo de su familia para poder volver pronto a realizar el deporte que tanto ama. "Lo hablé con mi novio y él no tuvo problema, mientras tengamos quién nos cuide al bebé. Además tengo la ayuda de mi cuñada que me brinda una mano para que pueda ir a entrenar", señaló.

Pese a las oportunidades, el último miércoles, cuando su equipo debía recibir a Oeste en el estadio Inmigrantes Portugueses, Cristina no tenía quién cuide de su hijo mientras cuide y analizó quedarse en casa. Al comentarle al DT, la respuesta la conmovió: "Me sorprendió la predisposición que tuvieron para cuidarme a mi hijo. Ese día no iba a ir a jugar, le había dicho temprano al entrenador, porque no tenía quién me cuide al bebé. Al ser un día laboral, todos estaban ocupados", dijo.

"Ahí me dijo que había una compañera que no iba a estar citada porque estaba lesionada y tenía la predisposición de cuidarlo", comentó emocionada.

Así, gracias al cuidado de su compañera Melina Correa y a la amabilidad del vicepresidente del club, José Guerreiro, pudo afrontar el encuentro. "El gesto del dirigente también me sorprendió, lo llevó a su oficina para que no pase frío. Portugués es una familia", destacó Groppa, en tono de agradecimiento.

Su hijo Fran tiene apenas 4 meses de vida. Pero no se quiere perder ningún partido en el que juegue su mamá.

Al consultarle sus sensaciones dentro del campo de juego, la futbolista se sinceró: "durante el partido miraba cada tanto el banco de suplentes para que pueda saber cómo estaba".

"Por suerte mis compañeras me dijeron que se durmió durante los dos tiempos y en el descanso lo pude ir a ver, mientras tomaba la mamadera", sentenció su relato.