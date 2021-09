El actual mediocampista de Shenzhen de China mantuvo una extensa charla con el programa de TyC Sports en la que habló de su salida del Millonario y como el final con el club de Nuñez no fue el que esperaba.

"No tuve problemas con River. El fútbol es un negocio y ya está, se respeta. Creo que no estoy en deuda con el club. No fue la forma en que quería irme, uno siempre quiere irse jugando al fútbol en un estadio lleno", señalo. Además confesó que vivió los mejores años de su carrera en River y agregó: "A la gente de River le agradezco mucho el cariño. Viví los mejores años de mi vida ahí y voy a ser hincha hasta el día que me muera, me fui feliz y agradecido"

Al ser consultado por los periodistas, declaró: "Vi más veces el partido completo en Madrid que mi gol. Esa final fue el postrecito después de una Copa muy difícil. Fue un gol muy bonito que llegó en el momento que necesitábamos. Los extraño todos los días a mis compañeros de River, nunca los voy a olvidar y están en mi corazón", expresó el Nalgón. Posteriormente le mostraron saludos de parte de sus ex compañeros de "la banda" y se lo pudo ver muy emocionado casi al borde del llanto.

Por último el Nalgon se referio a la situación de sus compatriotas en Boca: "Me siento triste por como tratan a un compatriota, son dos seres fantásticos, tienen que demostrar adentro de la cancha. Hay que respetar a los seres humanos, esto es fútbol y le dieron mucho a Boca. Sé las personas que son, hay que entender sus situaciones particulares y están expuestos y tienen que manejarlo"