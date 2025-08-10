(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Este sábado por la noche, el empate sin goles entre Independiente y River Plate, disputado en Avellaneda por la fecha del Torneo Clausura, dejó un sabor agridulce para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Más allá de un juego que no alcanzó la brillantez habitual del “Millonario”, el entrenador valoró la cohesión y el esfuerzo colectivo, aspectos que, según él, resultaron fundamentales para rescatar un punto ante un rival intenso y con mucha energía.

Adicionalmente, Gallardo se refirió en la conferencia de prensa a la designación del árbitro Wilton Sampaio para el próximo partido de River en la Copa Libertadores contra Libertad, que genera un debate debido al conflicto previo que tuvo con el juez durante las semifinales de la Libertadores 2019 contra Boca, cuando Gallardo criticó duramente algunas decisiones arbitrales que consideró escandalosas.