(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) En el corazón de la Ligue 1, una sociedad argentina comenzó a robar todas las miradas. Con juventud y una química dentro de la cancha que sorprende incluso a los propios hinchas franceses, esta dupla se transformó en el motor de un equipo que se anima a desafiar al todopoderoso Paris Saint-Germain.

El Racing de Estrasburgo, dirigido por Liam Rosenior, es hoy uno de los grandes animadores del torneo. Tras golear 5-0 al Angers en la séptima fecha, alcanzó los 15 puntos y se subió momentáneamente a la cima del campeonato, compartiendo liderazgo con Marsella y PSG. Pero detrás de esa campaña hay dos nombres que resuenan con fuerza en los pasillos del fútbol francés.

Uno surgió de River Plate y llegó a Francia luego de brillar en la segunda división española. El otro, producto de Boca Juniors, arribó a préstamo y en cuestión de meses se convirtió en ídolo. Juntos, están revolucionando a Estrasburgo.