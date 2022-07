(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Carlos Tevez trató de “cagón” al Chapa Retegui, y el ex entrenador de Las Leonas le respondió con altura.

Luego de las picantes declaraciones del ex delantero de Boca Juniors y actual técnico de Rosario Central, el entrenador que Carlitos postuló como ayudante de campo y luego se bajó del proyecto, aseguró que le desea lo mejor al Apache, pero se mostró visiblemente desilusionado.

“Lo primero que quiero decirles es que a Carlos le deseo lo mejor en esto que empezó. Que con su experiencia y sabiduría le va a ir muy bien”, dijo Chapa, actual secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. “De lo que dijo que me entero después de almorzar con mis hijos”, continuó. “Puedo entenderlo, tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, con los clubes de barrio, con los deportistas de alto rendimiento, pero la coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir, y mi compromiso con mi gestión, de seis meses, con el apoyo de todo el equipo de la Secretaría hace que no pueda acompañarlo, solo tengo palabras de agradecimiento para Carlos, para su entorno. No es bueno que alguien que yo pensaba que era mi amigo que dijera lo que dijo. Lo lamento”.

Tevez destrozó a Retegui por fallarle en Central: “el fútbol no es para cagones”

El entrenador, aseguró que el proyecto con Tevez “era para un año y medio y de la noche a la mañana llegaron propuestas”. En ese sentido, explicó: “para mí era más fácil irme al fútbol, iba a tener reconocimiento, fama. podía terminar en cualquier parte del mundo porque Carlos abre puertas, Pero no me iba a quedar tranquilo si algunas familias de quedaban sin trabajo. Cuando uno llega a un lugar trae su equipo de trabajo, y yo tuve apoyo incondicional. Había que optar y pensé en esas familias. Fue muy difícil, Carlos sabe que hubo noches que no dormí. Carlos lo sabe”.

