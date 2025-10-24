(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este sábado se jugarán los seis encuentros de la segunda divisional del fútbol de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia donde uno de los líderes, Deportivo Portugués, defiende la punta de la tabla ante Ferrocarril del Estado, en el choque más atrayente.

El equipo "Lusitano" visita a la "Nueva Salitrera" donde el "Ferroviario" los espera el sábado desde las 15hs, con arbitraje de Gabriel Jarpa. Portugués suma en 9 puntos, producto de tres triunfos, ante un Ferro (6 puntos).

Por su parte, el otro puntero de la competencia, Club Atlético Rada Tilly jugará en Valle C ante Oeste Juniors.

Desde las 15hs, con arbitraje de Carlos Quintana, ambos equipos chocan con realidades diferentes. Es que los de Diego Gelinger llegan como líderes ante un equipo que tras tres jornadas aún no sumó.

LA FECHA 4 DE LA PRIMERA B

- Ferro vs D. PortuguésArbitro: Gabriel JarpaCancha: Ferro

- Oeste Jrs vs Rada Tilly Arbitro: Carlos Quintana Cancha: Oeste Jrs

- Talleres Jrs vs D. Roca Arbitro: Maximiliano SelgCancha: Talleres Jrs.

- San Martín vs N. GeneraciónArbitro: Luis FimianiCancha: San Martín

- Comodoro FC vs CiudadelaArbitro: Daniel SosaCancha: Comodoro FC

- Universitario vs Stella Maris Arbitro: Lucas Bres Cancha: Stella Maris

