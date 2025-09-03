(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Boca Juniors vive un momento de recuperación deportiva que sin dudas renueva la esperanza en sus hinchas y aporta aire fresco a un clima que hace pocas semanas estaba marcado por la incertidumbre y la preocupación.

Tras atravesar la peor racha de su historia sin victorias, con 12 partidos sin ganar, el Xeneize logró hilvanar tres triunfos consecutivos, que no solamente limaron asperezas en el rendimiento colectivo, sino que también afectaron positivamente la moral del plantel y su posición en la tabla, regresando a zona de clasificación para la Copa Libertadores.

En este contexto, uno de los protagonistas que más llamó la atención en la vuelta del buen juego es Carlos Palacios, el mediocampista chileno apodado “La Joya”. Su historia reciente en Boca no fue sencilla. Fue uno de los futbolistas del plantel que más resistencia generó desde su llegada, atravesando problemas de disciplina, falta de continuidad y encontronazos con diferentes cuerpos técnicos que pusieron en jaque su permanencia y su imagen dentro del club. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ