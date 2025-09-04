(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Tras días de investigaciones, descargos y audiencias, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer su fallo oficial respecto a la cancelación del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, protagonizado por Independiente y Universidad de Chile, suspendido el 20 de agosto tras violentos episodios en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El máximo organismo del fútbol sudamericano decidió descalificar a Independiente del torneo continental, finalizando así su participación en la competencia.

Por su parte, Universidad de Chile avanzará a los cuartos de final de la Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima de Perú, pero también lo hará bajo estrictas sanciones.