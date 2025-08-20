FÚTBOL
La confesión letal de Dybala sobre las chances de jugar en Boca y cumplir el sueño de su papá
Tras las declaraciones de su esposa, Oriana Sabatini, el futbolista campeón del mundo habló sobre la posibilidad de jugar en el Xeneize.
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Paulo Dybala volvió a ser protagonista de fuertes rumores en el mundo de Boca Juniors, avivados especialmente tras una reciente declaración de su esposa, Oriana Sabatini.
En una entrevista, Sabatini deslizó que el club de La Ribera debería llamar a Dybala y que él tendría que querer venir, dando pie a un nuevo ciclo de especulaciones sobre un posible fichaje para 2026, cuando su contrato con la Roma finalice.
«No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer», expresó Sabatini en el programa Sería Increíble, sumando expectativa entre los hinchas xeneizes que sueñan con la llegada de La Joya. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
FÚTBOL
Cavani explotó de bronca tras ser reemplazado en Boca y tuvo un tenso cruce con Úbeda: “¿Qué pasa?”
El "Matador" falló una insólita jugada dentro del área y fue reemplazado en el segundo tiempo, donde lanzó una picante frase que captó la televisión.
LIGA PROFESIONAL
Boca se sacó la mufa, goleó a Independiente Rivadavia y cortó la peor racha negativa de su historia
Tras 12 partidos, el Xeneize jugó el mejor partido del año y se impuso por 3 a 0 en Mendoza. Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco anotaron los goles del triunfo.
FÚTBOL
Russo los separó del plantel, Riquelme los quiso vender y seguirán en Boca porque no recibieron ofertas
El Xeneize se movió hasta el último instante para "sacarse de encima" a los futbolistas, que finalmente estarán en el club hasta diciembre de 2025.
IMPACTANTE
Así sería La Bombonera, el ambicioso proyecto de Riquelme para cambiar el estadio de Boca para siempre
Con una inversión de 100.000.000 de dólares, Boca Juniors planea aumentar la capacidad de su mítico estadio hasta 84.000 espectadores, modernizando su estructura sin perder su identidad histórica.
