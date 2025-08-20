(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Paulo Dybala volvió a ser protagonista de fuertes rumores en el mundo de Boca Juniors, avivados especialmente tras una reciente declaración de su esposa, Oriana Sabatini.

En una entrevista, Sabatini deslizó que el club de La Ribera debería llamar a Dybala y que él tendría que querer venir, dando pie a un nuevo ciclo de especulaciones sobre un posible fichaje para 2026, cuando su contrato con la Roma finalice.

«No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer», expresó Sabatini en el programa Sería Increíble, sumando expectativa entre los hinchas xeneizes que sueñan con la llegada de La Joya.