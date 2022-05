(Pasta de Campeón / ADNSUR) - A principio de abril, la joven promesa del fútbol comodorense Zoe Fierro cambió Comodoro Rivadavia por la Capital Federal con 12 años para ir en busca de un sueño deportivo.

La jugador de Abrazo de Gol y Huracán había quedado seleccionada por Máximo Gallardo en su visita a Comodoro Rivadavia y luego de una prueba en Núñez quedó fichada por la entidad "millonaria".

Viajó a Buenos Aires con su familia, y finalmente su mamá junto con sus hermanas tuvieron que volver a la capital petrolera, pero la jugadora que el próximo 15 de mayo cumplirá 13 años, se quedó y en las últimas horas confirmó que no está equivocada en su decisión.

Zoe Fierro jugó su primer amistoso en la categoría Sub14 de River frente a Lanús, y anotó su primer gol. El resultado final fue 1-1, y la comodorense fue cambiada en el complemento antes que el "Granate" anote el empate final.

En Capital la acompaña su tío Nicolás, quien la lleva a los entrenamientos y durante el partido le fue compartiendo todo por Whatssap a su tía, la mamá de Zoe quien desde Comodoro siguió las alternativas muy emocionada. "Para mí es un orgullo que ella esté allá. Me encantaría poder acompañarla pero nos tuvimos que volver porque no conseguimos alquiler. No se consigue con chicos, y ella tiene dos hermanas más chicas", le contó su mamá Soledad a Pasta de Campeón.

No han sido fáciles estas semanas para Zoe en Buenos Aires, que está con su abuela. Los entrenamientos han cambiado y se adaptó a las exigencias, tal es así que la entrenadora le dio la "10" y la comodorense no se achicó.

En el amistoso con Lanús ingresó a la cancha con un nerviosismo normal, pero convencida de lo que ella sabe hacer con la pelota, y no desentonó. Anotó un gol y se lo contó así a su mamá: "con la zurda lo hice. Le amague a la arquera y le pegué al arco". Parece sencillo, pero con cien ojos en la espalda hay que tener esa tranquilidad para definir en su primer amistoso con la 10 en la espalda.

Es un paso enorme. Es algo que Zoe no olvidará y su familia tampoco. Mientras sigue las clases de la escuela de Diadema por Classroom, ella cumple con los entrenamientos en doble turno y va conociendo un mundo nuevo abrazada a la pelota y a la ilusión de llegar a Primera.