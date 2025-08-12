La comodorense Jordana Cartagena, desde el predio de AFA: "El trabajo silencioso está dando sus frutos"

Jugar a la pelota fue algo que Jordana Cartagena disfrutó desde muy chica. Al inicio, hubo que gambetear nenes en el club Titanes, pero su habilidad hizo que sobresaliera rápidamente. En una visita de River Plate a Comodoro en 2021, hubo una captación en la cancha de Laprida con Máximo Gallardo (papá del DT Marcelo) y él la separó del grupo de jugadores y habló con su familia para que pudiera viajar a Buenos Aires. En aquel momento, Jordana tenía 11 años y su familia se vio sorprendida por la convocatoria, considerando que su hija era tan chica.

Por distintas razones, no se pudo dar ese viaje a Buenos Aires y conocer el fútbol de allá, pero el entorno de ella siguió acompañando el proceso. De Titanes, y al jugar futsal, decidió sumarse a CAI para disputar el torneo en cancha de once, y su crecimiento siguió su curso. Hace un año, vino Talleres de Córdoba, que también puso sus ojos en ella, y el destino le tiene reservado un lugar en Córdoba para la temporada 2026.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

En medio del torneo "Por Nosotras" en Comodoro, donde CAI es protagonista y se mantiene como escolta de Ferro, llegó una convocatoria inesperada, pero soñada a la vez: la llamaron para entrenar con la Selección Argentina Sub 15 en el predio deportivo de AFA “Lionel Andrés Messi”, y ahora está por arrancar la quinta semana con chicas de diferentes clubes que buscan un lugar en la lista definitiva para afrontar la Liga Evolución, un torneo de desarrollo que se realizará a partir del 25 de septiembre en el Centro de Desarrollo de Alto Rendimiento Femenino (CARFem) de Ypané, Paraguay.

Desde Buenos Aires, Jordana atiende a Pasta de Campeón y comparte sus sensaciones: cómo vive a sus 15 años estar en la preselección argentina, cómo fue el primer llamado, cuál es su primer objetivo y mucho más.

Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."

“Cuando me convocaron, yo me encontraba en el club Talleres. Había ido por las vacaciones de invierno para entrenar y familiarizarme. En un momento, nos llamaron a dos compañeras y a mí a una oficina, y nos mostraron en video la sorpresa; el video decía que estábamos convocadas para la Selección Argentina. Fue tremendo”, recordó la joven jugadora de CAI desde Buenos Aires.

Cartagena, junto a Emma Díaz Paris, son las primeras jugadoras de Comodoro Rivadavia en integrar una lista de preselección en la Selección Argentina, y son un orgullo para la ciudad. “Primero que nada, eso me genera orgullo y la felicidad es inexplicable. El trabajo silencioso de todos estos años está dando sus frutos, y el acompañamiento de la familia y los profes que siempre apoyaron fue fundamental”, aseguró la jugadora.

Morena Beltrán cometió un insólito error y le confesó al Pollo Vignolo de qu�� club es hincha

Pasado el asombro y la felicidad de estar en la lista, Jordana recordó cómo fue el primer día, cuando llegó al predio “Lionel Messi” para entrenar con la ropa de la Selección Argentina. "Entrar a un lugar donde toda la gente trabaja en tu bienestar es algo magnífico. Por eso, a partir de ahora me tomo todo como tal, tratando de estar a la altura. De ser una verdadera profesional, tanto adentro como fuera de la cancha", destacó Cartagena.

DEL INTERIOR Y CON EL OBJETIVO BIEN CLARO

Jordana Cartagena, junto a Luisina Destefanis, de San Luis, son las dos jugadoras de la preselección Argentina que llegan desde el interior del país. El resto juega en equipos de Buenos Aires, con más posibilidades de ser vistas. Al respecto, la jugadora comodorense asegura: "Sé que soy una privilegiada de que alguien puso los ojos en mí y pudo ver las condiciones que tengo. Desde chica compito y siempre jugué a ganar. Son casos que no se dan seguido".

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

Hoy arrancará la quinta semana de entrenamientos con la preselección y deja en claro a qué apunta en este proceso que está transitando en Buenos Aires. “El primer objetivo que tengo es conformar la lista para defender los colores de mi país. Y sobre la marcha, aprender todos los días un poco más, lo más que pueda. Con todo este grupo de profesionales que nos enseñan cada día”, explicó.

Por último, Jordana agradeció a todos los que forman parte del proceso para que ella esté hoy donde está, y dejó un mensaje para las jugadoras de Comodoro que sueñan como ella: “Que trabajen por sus sueños, así como yo sigo trabajando por el mío, y es muy importante el apoyo de la familia y de los profes. Es un pilar fundamental”, cerró la jugadora comodorense de 15 años que va por su sueño.