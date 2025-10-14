Una nueva citación a la Selección Argentina y un nuevo objetivo para una jugadora comodorense. La defensora Emma Díaz fue citada a la Selección Sub-20 y volverá al predio de AFA Lionel Andrés Messi para trabajar junto a 27 jugadores de diferentes equipos.

La jugadora de 16 años comenzó a jugar al fútbol en Abrazo de Gol, club de Comodoro que se dedica al futsal y que tiene múltiples pergaminos en los torneos locales y regionales. Javier Barrionuevo junto a Walter Cisterna y Bárbara Barría fueron sus primeros profesores en el fútbol formativo.

Y fue Barrionuevo el que le abrió las puertas del fútbol 11 en Huracán de Comodoro, donde fue protagonista en el equipo que peleó el campeonato, jugando dos temporadas, antes de irse a Ferro a comienzos del 2024, pero no alcanzó a debutar. Compartió la pretemporada, pero luego tuvo una prueba en Boca Juniors y quedó. Sin dudas que el club xeneize fue una gran vidriera para la jugadora comodorense, que ya ha tenido convocatorias a la Sub-15, donde compartió plantel con Jordana Cartagena, y ahora comienza una nueva ilusión.

En el predio de AFA se volverá al trabajo con la Sub-20 y el objetivo claro es el Sudamericano que se jugará del 4 al 28 de febrero del año próximo.

La jugadora comodorense juega actualmente en Boca y entrenará en el predio de AFA junto a tres compañeras: Victoria Quiroga, Julieta Martínez y Violeta Álvarez.