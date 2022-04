La chubutense Ana Lewis fue convocada a la Selección Argentina de beach handball

Tras varias convocatorias de preselección el entrenador de la Selección Femenina adulta de Beach handball, Salvador Comparone dio a conocer el listado de las jugadoras que integrarán el seleccionado argentino que nos representará en el Torneo Sur-Centro de Maceio- Brasil del 10 al 13 de abril.

Entre las 10 convocadas, se encuentra la chubutense Ana Laura Lewis, jugadora de Cumehue de Trelew. Una confirmación que esperaba con mucha ilusión, realizando mucho esfuerzo desde lo personal, alternando sus entrenamientos entre Buenos Aires y Trelew .

“Estoy hace un año entrenando en el proceso de Preselección. Me llamo el técnico para sumarme el año pasado antes de la Copa Argentina en Madryn. Ya me habían visto, antes y justo paso la pandemia. De ahí vine a cada concentración que me pude sumar, aprendía mejoraba y me llevaba las devoluciones para seguir en Trelew entrenando”, expresó Ana Laura.

Ana Laura fue parte de un proceso participando de todas las convocatorias de selección junto con el entrenador Salvador Comparone. Sin embargo esta última convocatoria fue particular, “me llegó el sábado, cuando me podía sumar a entrenar lo más pronto posible, viajar a capital. Llegue a entrenar y de acá me quedo hasta el torneo para seguir entrenando. Por suerte el grupo de las chicas de selección son muy buenas lo cual hace todo más lindo y que se disfrute”, comentó una de las laterales de la Selección Argentina.

La jugadora chubutense transito un camino junto con otras jugadoras de la Fe.Chub.Ba, Sofía Dragonetti (Rawson), Camila Lobo (Madryn), Tamara Quiroga (Madryn), y Mayrin Martyniuk (Esquel).

“Las últimas concentraciones estuvimos todas las jugadoras convocadas. Para poder realizar un mejor trabajo en conjunto. Esto es un proceso que involucra a todas, por lo tanto mientras más seamos entrenando, mejor va a ser en nivel e ir mejorando”, sentenció Lewis.

Para Ana ser integrante de la Selección Argentina de beach handball es un sueño hecho realidad, “Significa mucho, es un sueño que estoy cumpliendo. Me esforcé muchísimo para poder estar en cada concentración, entrenando en Trelew, que gracias a Dios tengo personas a mi alrededor que me ayudaron un montón, dándome ánimos como para mejorar en cada entrenamiento. Tengo la suerte que toda mi familia, amigos, y profes de gimnasios me apoyan al cien en este camino. Es una alegría muy grande y desde el primer minuto lo disfrute”.

Ana Lewis continuará entrenando en Buenos Aires junto con la selección hasta partir para participar de la competencia subcontinental que se disputará en Maceió-Brasil, con la participación de Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

El torneo entregará tres plazas para el Mundial de la categoría que se realizará en Creta, Grecia, del 21 al 26 de junio. El campeón sacará pasajes para los World Games que se realizarán en Birmingham, Estados Unidos del 11 al 15 de julio.