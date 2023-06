La atleta de Trelew, Evangelina “Vanshi” Thomas, fue confirmada por el CADA como integrante de la Selección Argentina de atletismo que disputará el Campeonato Sudamericano en Sao Pablo, Brasil, el cual se desarrollará entre los días 28 al 30 de julio.

"Vanshi" correrá en la prueba de los 800 metros llanos y también en Postas 4X400. Tras la convocatoria Thomas expresó: "terminé tan feliz después de correr el Grand Prix Sudamericano, porque somos tan pocos los chubutenses que hemos tenido la oportunidad de clasificar, todos pueden lograrlo, pero no es fácil. Cuando algo no me sale bien, me felicito igual. Hago mea culpa, porque sé que tendré revancha y porque algo mejor va a llegar.