(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentan este sábado en la gran final de la Primera Nacional, en un duelo decisivo que definirá quién ascenderá directamente a la Liga Profesional 2025/26.

El partido se jugará desde las 17 horas en la cancha de Platense, con arbitraje de Nicolás Ramírez y la asistencia del VAR, en un escenario donde ambos equipos buscarán hacer historia.

El “Aurinegro” vive un momento épico de su joven historia. En apenas tres años desde su debut en la Primera Nacional, el equipo dirigido por Leandro Gracián ha logrado consolidarse como protagonista gracias a una campaña sólida y a un grupo que ha demostrado mucho carácter en las series definitorias. En medio de esta gran expectativa, llamó la atención un mensaje publicado este sábado por Giorgio Armas, figura conocida dentro del ámbito futbolístico pero que ha ganado notoriedad como astrólogo y comentarista en redes sociales, especialmente vinculado a Boca Juniors. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ