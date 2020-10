Nacido en Comodoro Rivadavia y viviendo en el barrio Prospero Palazzo con su familia, sus primeros pasos en el vóley fueron en su colegio, en la ENET, donde fue parte del equipo incentivado por los Profesores Gustavo Rodríguez, Pablo Suazo y Marcelo Leiva.

"Empecé en el colegio, me ofrecieron jugar en el equipo de vóley ya que yo venía de varios deportes, hice futbol y rugby. Jugué un tiempo con chicos que eran más grandes que yo. En ese ínterin me vieron los entrenadores de la selección de Chubut, como vieron que a los 15 años media 1,86, me llamaron y me llevaron a la selección", recordó el comodorense.