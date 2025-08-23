(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La cancha de Petroquímica en Kilómetro 8, escenario de grandes momentos del fútbol local, vuelve a estar en el centro de la atención de la Primera A del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Un año después de haber sido testigo de la coronación anticipada de Jorge Newbery, este estadio podría vivir un nuevo capítulo histórico con la posible coronación de la Comisión de Actividades Infantiles, equipo que busca cortar una sequía de 17 años sin títulos locales.

EL DÍA QUE NEWBERY SALIÓ TRICAMPEÓN EN KILÓMETRO 8

Justo el 18 de agosto de 2024, la historia se escribió en esta misma cancha cuando Jorge Newbery se consagró tricampeón por primera vez en sus 100 años tras un emotivo empate 1-1 frente al “Verdolaga”.

Tras comenzar perdiendo, el “Lobo” lo empató gracias al gol de Nicolás “Piojo” Arrieta, alcanzando el título con cuatro fechas de anticipación y consolidando un dominio que se extendió en la ciudad durante más un año y medio.

Poco más de un año, la historia parece repetirse pero con distintos protagonistas. La CAI, máxima candidata al título, lidera la tabla con una ventaja determinante de 6 puntos sobre su inmediato perseguidor cuando restan 6 unidades por disputarse. Su diferencia de gol, la mejor del campeonato (+57), y el plus que le ofrece haber ganado y empatado en los enfrentamientos directos con su rival, fortalecen aún más su candidatura.

Para sellar la corona, la CAI necesita apenas un punto en su visita a Petroquímica, que sin dudas estará decidido a defender su territorio y ofrecer resistencia a la visita que quiere convertir el Km 8 en la cuna de un nuevo campeón.

En paralelo, el escolta Jorge Newbery recibe a Laprida en “La Madriguera” con la intención de mantenerse con vida en la pelea, aunque la distancia para alcanzar a la CAI luce cada vez más compleja.

La expectativa está instalada: ¿será nuevamente la cancha de Petroquímica el lugar donde se escriba un nuevo título en esta categoría? El mismo escenario que vio la consagración del Lobo hace un año hoy puede asistir a la coronación de un conjunto rival que busca dejar su huella en la historia del fútbol comodorense.