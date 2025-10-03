(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) No es una camiseta más. Es la casaca que Diego Maradona vistió aquella tarde-noche en el Socios Fundadores el 7 de diciembre de 2007, cuando Comodoro Rivadavia se rindió a sus pies en un espectáculo que mezcló fútbol, pasión y magia.

Esa prenda, hoy transformada en reliquia, saldrá a la venta en una subasta mundial organizada por la casa londinense Matchday Football Auction, especializada en memorabilia deportiva. Y este evento pone en juego un pedazo de historia comodorense, un recuerdo que late en miles de hinchas que colmaron el Socios para ver al “10” de cerca.

El recuerdo es imborrable: Argentina contra Uruguay. El estadio repleto. La gente trepada en las tribunas, con celulares de aquellos años y cámaras digitales que apenas alcanzaban para registrar un instante. Y allí, en el parquet, Diego Maradona, con la camiseta de showbol que ahora recorrerá el mundo.

Fue 17 a 13 para Argentina, pero lo que importó fue el show. Diego marcó siete goles, incluido el último: una vaselina magistral, que levantó al público en un grito ensordecedor. El equipo albiceleste tuvo figuras como Goycochea, Almeyda, Mancuso, Gamboa y el Turco García, mientras que del otro lado estaban nombres pesados del fútbol uruguayo como Manteca Martínez, Gabriel Cedrés, Polilla Da Silva y Hugo De León.