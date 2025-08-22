La CAI quiere ser campeón en Kilómetro 8: cómo se jugará la anteúltima fecha de la Primera A de Comodoro

(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La recta final del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia está a punto de vivir momentos decisivos.

Precisamente, la 21ª fecha presenta partidos clave para la definición del campeonato, donde la Comisión de Actividades Infantiles tiene todo servido para consagrarse campeón y cortar una sequía de 17 años.

LA CAI QUIERE FESTEJAR EN KILÓMETRO 8

Este domingo a las 15 horas, el duelo más esperado se dará en el Km. 8, donde la Comisión de Actividades Infantiles, líder indiscutido con 48 puntos y la mejor diferencia de gol (+57), visita a Petroquímica, que acumula 24 unidades.

La CAI tiene una ventaja tranquilizadora de 6 puntos con solo 6 en juego, por lo que sumar un punto le alcanzará para confirmar su título, dada su ventaja en los desempates ante Jorge Newbery, el escolta.

Petroquímica, en cambio, necesita aprovechar la localía para intentar sorprender y extender la definición del torneo, además de evitar la vuelta olímpica en su campo de juego.

El “Verdolaga” tuvo un rendimiento irregular en el certamen doméstico, está séptimo y en la ida, igualó 1-1 ante el Azurro en la cancha de Tiro Federal.

NEWBERY QUIERE LUCHAR HASTA EL FINAL

El escolta Jorge Newbery (42 puntos) recibe a Laprida (22 puntos) en “La Madriguera” con la obligación de ganar sí o sí. El partido también se jugará este domingo a las 15 horas.

Tras empatar ante Deportivo Sarmiento de visitante, el Lobo necesita una victoria para seguir presionando a la CAI y mantener vivas las chances de título, aunque sabe que depende también de lo que haga la líder.

Laprida, por su parte, viene de caer como local ante Huracán y buscará dar la sorpresa frente al Aeronauta.

USMA, DEPORTIVO SARMIENTO Y HURACÁN EN BUSCA DEL TERCER PUESTO

U.S.M.A, tercero con 32 puntos y Palazzo (26) protagonizarán un duelo interesante. El conjunto de Kilómetro 5 quiere aprovechar la localía para acercarse a los puestos de vanguardia, mientras que el Aguilucho buscará sumar para terminar lo más alto posible.

Otro que busca la tercera ubicación es Deportivo Sarmiento, que venció a Huracán de visitante y empató ante Newbery como local. Este sábado, el “Depo” se medirá frente a Argentinos Diadema, un equipo que buscará las unidades valiosas para estabilizar su posición.

Por último y el mismo sábado, Huracán será anfitrión de Tiro Federal, el último de la tabla de posiciones. El “Globo” buscará aprovechar la diferencia y ganar para luchar por el tercer puesto.