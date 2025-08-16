(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La Comisión de Actividades Infantiles logró este sábado un triunfo clave en el Torneo Apertura de la Categoría “A”. El “azzurro” goleó 5-1 a USMA en el Estadio Municipal y quedó muy cerca de consagrarse campeón a falta de dos fechas para el cierre.

Los goles de la CAI fueron convertidos por Palma (2), José Chacón, Manchot y “Chaca” Conde , mientras que Santiago Díaz descontó para el conjunto “patricio”. Con esta victoria, el equipo de Nicolás Segura alcanzó los 48 puntos, ampliando su ventaja en la cima y acercándose a cortar la sequía de 17 años sin títulos locales.

El escolta Jorge Newbery, que suma 41 unidades, jugará este domingo como visitante frente a Sarmiento. Un traspié del “Lobo” podría dejar la definición prácticamente sentenciada a favor del líder.

Antes de esta jornada, la tabla mostraba a la CAI con 45 puntos en lo más alto, seguida por Newbery (41), USMA (32) y Sarmiento (31). Con el triunfo de este sábado, el “azzurro” se consolida como el gran candidato a quedarse con el Apertura y ya acaricia el título.