(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La Comisión de Actividades Infantiles logró este sábado un triunfo clave en el Torneo Apertura de la Categoría “A”. El “azzurro” goleó 5-1 a USMA en el Estadio Municipal y quedó muy cerca de consagrarse campeón a falta de dos fechas para el cierre.

Los goles de la CAI fueron convertidos por Palma (2), José Chacón, Manchot y “Chaca” Conde, mientras que Santiago Díaz descontó para el conjunto “patricio”. Con esta victoria, el equipo de Nicolás Segura alcanzó los 48 puntos, ampliando su ventaja en la cima y acercándose a cortar la sequía de 17 años sin títulos locales.

Pasta de Campeón on Instagram: "⚽ ¡OTRO GOL AZZURRO! Lucas Palma, otra vez protagonista: a los 34 minutos del primer tiempo, tras una jugada de tenencia de pelota de USMA que no logró terminar en el arco, llegó la contra letal de la CAI para ponerse 2-0 arriba en el Municipal. 👉 El puntero muestra jerarquía y se acerca al título con una actuación contundente. 📹 Video: Pasta de Campeón #CAI #USMA #FútbolComodorense #PrimeraA #TorneoApertura #PastaDeCampeón"
Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

El escolta Jorge Newbery, que suma 41 unidades, jugará este domingo como visitante frente a Sarmiento. Un traspié del “Lobo” podría dejar la definición prácticamente sentenciada a favor del líder.

Antes de esta jornada, la tabla mostraba a la CAI con 45 puntos en lo más alto, seguida por Newbery (41), USMA (32) y Sarmiento (31). Con el triunfo de este sábado, el “azzurro” se consolida como el gran candidato a quedarse con el Apertura y ya acaricia el título.

