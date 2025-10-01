TORNEO REGIONAL
La CAI fue autorizada, jugará el Torneo Regional y Comodoro tendrá dos representantes: los detalles
Tras el rechazo de la licencia deportiva, el Azzurro encontró una nueva vía para acompañar a Jorge Newbery en el certamen más federal del país. El dato clave que sustenta la designación.
El viento trajo buenas noticias para el fútbol de Comodoro Rivadavia. Según pudo averiguar PDC, a través de fuentes cercanas a la LFCR, la CAI ocupará la 2.ª plaza que le correspondía al fútbol de Comodoro Rivadavia.
Por lo cual primó el mérito deportivo por sobre una eventual solicitud de licencia deportiva que nunca llegó para el fútbol de la ciudad.
En las últimas horas se confirmó que la CAI acompañará a Jorge Newbery en la próxima edición del torneo Regional, que comenzará el 19 de octubre; y desde la Liga de Fútbol se confirmó que ocupará la segunda plaza que corresponde a la ciudad, y no es por licencia deportiva.
(Noticia en desarrollo…)
