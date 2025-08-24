(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La Comisión de Actividades Infantiles escribió una nueva página dorada en su historia al consagrarse este domingo campeón del Torneo Apertura de Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. El equipo dirigido por la dupla Nicolás Segura – Andrés Silvera empató 0-0 frente a Petroquímica en Kilómetro 8 y aseguró el título de manera invicta.

Con este resultado, la CAI alcanzó su noveno campeonato oficial a nivel local, consolidando una campaña sólida, con rendimientos regulares y un plantel que supo marcar diferencias frente a sus rivales. 

La institución “azzurra” ya había festejado en 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005 y 2008, por lo que este título significa el regreso a la gloria luego de 17 años sin conquistas en los torneos domésticos de la Liga de Comodoro.

El empate frente a Petroquímica tuvo tintes de final, con dos equipos que pelearon con intensidad, pero la ventaja que había acumulado la CAI a lo largo del campeonato le permitió celebrar a pesar de no haber podido sumar de a tres.

Con la vuelta olímpica en Kilómetro 8, la CAI reafirma su peso en el fútbol comodorense y se ilusiona con seguir sumando logros, en un año que ya quedará grabado en la memoria de sus hinchas.

