(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, luego de coronarse campeón del Torneo Apertura 2025, inició una nueva etapa con el claro objetivo de disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, el certamen más federal del fútbol argentino.

La dirigencia del Azurro formalizó la solicitud de la licencia deportiva para la próxima edición de la competencia , lo que pone en marcha la planificación de un año decisivo para el club, con miras a volver a tener protagonismo nacional y aspirar al ascenso al Torneo Federal A.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al club que dialogaron con Pasta de Campeón. En la presente temporada, la CAI acompañará a Jorge Newbery como representantes confirmados de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia para la competencia.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Esto marca un doble desafío para ambos equipos en un campeonato donde las provincias del interior tienen un rol central, y en el que la hazaña deportiva se convierte en la puerta para escalar en el fútbol profesional argentino.

APELACIÓN Y FIN DE LA SANCIÓN

Uno de los puntos clave para la vuelta del Azurro al Torneo Regional Federal Amateur fue la gestión institucional para levantar una sanción impartida por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este castigo respondía a los graves incidentes registrados en la final del Torneo Regional 2024/25, disputada frente a Costa Brava, de General Pico, en La Pampa.

Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."

El partido final fue suspendido abruptamente debido a la falta de jugadores de CAI, producto de cruces y hechos de violencia dentro y fuera del campo que derivaron en la suspensión del encuentro. Como consecuencia, el Consejo Federal aplicó una sanción de un año sin disputar la competencia, un golpe fuerte para el equipo petrolero y su proyecto deportivo.

La dirigencia realizó una doble gestión: por un lado, apeló la medida buscando acortar la suspensión y permitir la continuidad del club en el Regional, y por otro, solicitó la licencia deportiva para disputar la próxima edición por quinta vez, evidenciando así su firme intención de mantenerse en competencia. Si bien restan detalles administrativos, todo indica que recibirá la autorización para participar, lo cual representa un paso vital para revertir la situación y seguir en la pelea por el ascenso.

Morena Beltrán cometió un insólito error y le confesó al Pollo Vignolo de qué club es hincha

DOS REFUERZOS PARA UN PLANTEL COMPETITIVO

El cuerpo técnico encabezado por Nicolás Segura y el experimentado Andrés Silvera, ya comenzó a trabajar en la conformación del plantel para afrontar el difícil certamen. El Apertura había dejado la marca de un equipo sólido y competitivo, pero también desafiante a la hora de rearmar el plantel para la temporada que viene.

La primera baja confirmada fue la de Franco Flores, defensor clave para el equipo, que emigró a Guaraní Antonio Franco, de Posadas, en Misiones. En contrapartida, la dirección técnica logró sumar dos refuerzos importantes para fortalecer la nómina: Ciro Vidal, volante ofensivo proveniente de Defensa y Justicia, y Román Ivanoff, un defensor que jugó en Huracán de Comodoro y tuvo experiencia en Europa, jugando para el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria.

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

Estas incorporaciones no solo ofrecen mayor jerarquía y variantes tácticas, sino también apuntan a una frescura necesaria para encarar un torneo de nivel federal, exigente tanto en lo físico como en lo mental.

LAS DOS FECHAS TENTATIVAS PARA EL TORNEO REGIONAL 2025/26

La edición 2025/26 del torneo está comenzando a definirse, con importantes detalles que el Consejo Federal está ajustando para su correcto desarrollo. Se manejan dos fechas probables de inicio: el domingo 12 de octubre y el domingo 2 de noviembre, ambas directamente relacionadas con las elecciones legislativas nacionales pactadas para el 26 de octubre.

De acuerdo a lo que informó el sitio Ascenso del Interior, la opción del 12 de octubre implicaría jugar dos semanas y luego un parate obligado en medio de la fase de grupos, algo que se busca evitar para no interrumpir el calendario, por lo que la fecha del 2 de noviembre cobra fuerza como la alternativa más firme. Si se opta por esta segunda fecha, la competencia se desarrollaría sin interrupciones hasta las fiestas, excepto por el parate habitual.

Kun Agüero liquidó a Elio Rossi tras la pregunta que le hizo a Lautaro Martínez

En cuanto al formato, se mantendrá sin variantes respecto a las últimas temporadas que han rendido grandes resultados gracias a la regionalización del torneo. Se conformarán zonas de grupos que luego darán paso a fases de playoff, un sistema que facilita la reducción de costos y el aumento de competitividad. En cuanto a los ascensos, se confirmaron los mismos cuatro que en ediciones anteriores, lo que mantiene el atractivo y la motivación para los equipos participantes.