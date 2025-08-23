(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este fin de semana la historia podría repetirse para la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, que está a punto de volver a consagrarse campeón de la liga de fútbol local después de una larga espera que se remonta nada menos que a 2008, el último año en que el “Azzurro” pudo quedarse con el título doméstico.

La institución comodorense, que mantuvo una gran base tras perder el ascenso al Federal A y sumó refuerzos de experiencia, tiene tres caminos posibles para sentenciar la coronación del campeonato: con una victoria o un empate ante Petroquímica le bastará para asegurar el título; si pierde, deberá cruzar los dedos y aguardar que Jorge Newbery no supere a Laprida en el otro partido clave del calendario.

LA CAI DE COMODORO QUIERE VOLVER A SOÑAR EN GRANDE

La CAI es, sin duda, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol comodorense, con una rica historia de éxitos y aportes al deporte local. Sin embargo, desde aquel histórico 2008 la institución decidió volcarse intensamente al desarrollo de sus divisiones formativas y a sus ambiciosos proyectos nacionales, relegando un poco el foco de sus equipos mayores en la liga local.

Posteriormente, en 2015 cayó por penales ante Gutiérrez de Mendoza y descendió al Federal B, siendo esta su última división más alta hasta la creación del Torneo Regional Federal Amateur, donde jugó dos finales patagónicas: perdió ante Boxing en Río Gallegos y superó a La Amistad de Cipolletti en Comodoro, obteniendo la posibilidad de luchar por el ascenso directo al Torneo Federal A.

Sin embargo, en Viedma el Azzurro cayó 1-0 ante Costa Brava de La Pampa en un polémico partido que terminó suspendido por la expulsión de seis jugadores. Ahora su historia vuelve a encenderse con fuerza y la expectativa de la institución es grande.

EL EVOCADOR RECUERDO DE 2008, EL ÚLTIMO TÍTULO LOCAL DE LA CAI

El último título liguista conquistado por la Comisión de Actividades Infantiles data de hace más de una década y media, cuando el club protagonizó una de las definiciones más apasionantes y emocionantes que se recuerdan en Comodoro Rivadavia.

El Torneo Oficial 2008 quedó marcado a fuego por una larga lucha mano a mano con Jorge Newbery, que se extendió incluso hasta el año siguiente, 2009.

El dato fundamental de ese torneo fue la victoria clave del 6 de diciembre de 2008, cuando la CAI visitó a Deportivo Sarmiento, en la ciudad de los lagos. Aquella tarde, el “Azzurro” dominó con autoridad de principio a fin, terminando el primer tiempo ganando 2 a 0 gracias a los goles de Sandro Troncoso y Agustín Salinas. El complemento tuvo la emoción a flor de piel: pese a sufrir tres expulsiones que complicaban aún más el trámite, Sarmiento logró descontar con un tanto de Hugo Soto, agregando dramatismo a la definición que mantenía a todos al borde del asiento.

El duelo terminó 2 a 1 a favor de la CAI, resultado que le permitió alcanzar los 39 puntos y tomar la punta de la tabla. Sin embargo, la definición no estaba cerrada: Jorge Newbery aún tenía chances de pelear el título, aunque su partido pendiente contra Huracán se postergó por razones de seguridad y se terminó jugando en marzo de 2009.

En ese juego definitorio, la igualdad 1 a 1 le bastó al “Azzurro” para consagrarse, gracias a un gol de cabeza de Lucas Colman que amargó la fiesta del “Lobo” y desató el festejo tardío de la CAI.

La campaña de ese año fue realmente extraordinaria y un ejemplo de consistencia y personalidad. La CAI jugó 18 partidos, de los cuales ganó 12, empató 3 y sufrió apenas 3 derrotas, anotando 39 goles y recibiendo solo 15. Esa fortaleza defensiva y contundencia ofensiva cimentaron una de las mejores campañas en la historia reciente del fútbol local.

EL SEMILLERO DE GRANDES TALENTOS

El plantel campeón de 2008 no solo fue competitivo a nivel local, sino que también fue la cuna de jugadores que más tarde tuvieron destacadas carreras profesionales. Entre ellos sobresalen Leonardo “Colo” Gil y Lucas Villafañez, nombres que trascendieron las fronteras de Comodoro y dejaron huella en el fútbol argentino y de otros países.

Además, el equipo contaba con grandes referentes del fútbol regional como José Luis Alcain, José Miguel Loncón, Jonathan Morales, Luis Vidal, Nicolás Bubbas, Matías Castro, Lucas Morales, Nelson Seguel, Franco Mendoza, Lucas Arguello, Maico Badilla, Javier Bustamante, Alessio Bonjour y Agustín Salinas, entre otros.

La CAI suma en total ocho títulos locales en su historia, reflejando una trayectoria sólido de éxitos en diferentes etapas: el Torneo de Otoño 1995, los torneos Apertura 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, el Oficial 2005 y el recordado Torneo Oficial 2008. Cada uno de esos campeonatos llevó a la institución a consolidar su prestigio como uno de los grandes del fútbol comodorense.

Hoy, con la chance latente de volver a tocar la gloria tras 17 años, la CAI se planta como un equipo motivado y preparado para cerrar el círculo de su retorno a la cima.