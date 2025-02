La CAI de Comodoro busca hacer historia en Viedma ante un polémico equipo: información, datos y todo lo que tenés que saber

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El fútbol de Comodoro Rivadavia está pendiente de lo que pase este domingo con la Comisión de Actividades Infantiles. Desde el año 2013 que la ciudad no tiene un equipo participando en la tercera categoría del fútbol argentino y hoy existe una posibilidad de que esto vuelva a suceder.

El “Azurro” llegó a esta instancia silbando bajito, ya que a priori no parecía ser el equipo que más lejos llegaría. Aunque la CAI busca protagonizar en cada torneo federal, en este obtuvo solo dos victorias y cuatro empates en la fase de grupos, resultados con los que le alcanzó para entrar por la ventana a los cruces. Luego, con orden, paciencia y aprovechando las oportunidades, la CAI logró meterse en la final por el ascenso aplastando a La Amistad en la final patagónica.

La CAI de Comodoro llegó a Viedma con el sueño de regresar al Federal A

Pero esta tarde tendrá una parada difícil. Mucho se habló durante todo el Torneo Regional de Costa Brava de La Pampa, uno de - según Caruso Lombardi- los apuntados a ascender al Federal A.

Se advirtió y se puso en el ojo de la tormenta a este equipo. La CAI viaja con esa mochila en la previa del partido, pero deberá sacársela este domingo para poder hacer el mejor partido posible y ganarle a Costa Brava y a los fantasmas de las polémicas.

QUIÉN ES EL RIVAL DE LA CAI

Costa Brava fue uno de los equipos más polémicos de todo este Torneo Regional 2024-25 y una de las personas que advirtió desde un primer momento que intentarían que ascienda este club fue Ricardo Caruso Lombardi.

“Este año el apuntado para que ascienda es Costa Brava, el equipo del gobernador de La Pampa, está todo cocinado”, dijo el DT en TN Deportivo hace algunas semanas.

La realidad marca que Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, es nacido en General Pico, mismo lugar que el rival del “Azurro”. De chico fue a la escuela “Costa Brava” y por este motivo lo vincularían al club y a sus ganas de que este equipo ascienda al Federal A.

El club fue fundado el 21 de agosto de 1932 por un grupo de vecinos del entonces llamado barrio de "las ranas" en General Pico, ubicado "detrás de las vías" como se los identificaba a los pueblos creados alrededor del ferrocarril.

El presidente actual es Antonio Alvarez, quien fue campeón como jugador en el 2004. Hoy es el "tetracampeón" de la Liga Pampeana de Fútbol.

MARCOS SANTOS, EL POLÉMICO ÁRBITRO PARA LA FINAL

El periodista Sergio Castillo utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para criticar duramente al árbitro Marcos José Santos, designado para dirigir la final del Torneo Regional Amateur entre la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia y Costa Brava de General Pico.

Precisamente, dicho encuentro decisivo se jugará este domingo 9 en el estadio de Sol de Mayo de Viedma, donde el ganador ascenderá al Torneo Federal A.

En este contexto, Castillo denunció que Marcos José Santos es "el mejor discípulo del malandra número 1 de la provincia: el nefasto Lucas Gómez", y que este árbitro estuvo presente en varios partidos claves de Costa Brava durante el torneo, lo que genera sospechas de favoritismo.

“SI SOY DE LA CAI, NI VIAJO”: LAS EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE CARUSO

En la antesala de la gran final por el ascenso al Torneo Federal A, que enfrentará a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia contra Costa Brava de General Pico en el terreno de Sol de Mayo de Viedma este domingo, Ricardo Caruso Lombardi alzó su voz en diálogo con Pasta de Campeón.

El foco de la controversia es Marcos Santos de Chañar Ladeado, el árbitro principal, quien, según Caruso Lombardi, dirigió en múltiples ocasiones al conjunto pampeano, sembrando dudas sobre su imparcialidad.

“Vos pensá que en cuartos de final, semifinal, y final, va el mismo referí. Un referí que no lo conoce nadie, que aparece en los momentos claves, cada vez que tiene que jugar Costa Brava. Él no va solo, va con todos los jueces de línea, con el cuarto árbitro, están todos alineados con una persona que también está en ese lugar que se llama Lucas Gómez, que es quien maneja la historieta de todo esto", afirmó.

Sobre Marcos Santos agregó que es “un árbitro de una liga que no dirige nunca. Si yo fuera de la CAI ni viajo. No hay chances. Tiene que ser una catástrofe como pasó el otro día con Desamparados de San Juan que ahora lo quieren echar al referí porque no lo dejaron pasar a Pacífico de Mendoza, es lo mismo. Van directamente a eso y la gente de la CAI lo sabe. Les dijeron que se callen la boca, que el año que viene se van a portar bien con ellos, pero que este campeonato que se olviden. Convencen a todos”.

TRANSMISIÓN EXCLUSIVA DE SETA TV, ADNSUR Y PDC

Todos los futboleros de Comodoro Rivadavia estarán prendidos al partido del “Azurro” para que por fin la ciudad pueda volver a tener un equipo en la tercera categoría del fútbol argentino.

Este partido será transmitido en vivo y en directo por el YouTube de SETA TV y por el Facebook de Pasta de Campeón y ADNSUR desde las 17 horas con entrevistas en la previa y transmisión exclusiva desde Viedma a dos cámaras.