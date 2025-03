(Por Pasta de Campeón/ADNSUR)

Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro sigue armando el equipo para la próxima temporada y repatrio a dos jugadores del semillero que regresarán al club.

El volante derecho Mateo Bustos, de 20 años, se convirtió en refuerzo del club para esta temporada 2025. Mateo jugó en todas las divisiones formativas de la institución y debutó en Primera División a los 16 años.

Fue parte del plantel y sumó minutos en el Torneo Regional Amateur 2021/22. En enero del 2022 pasó a las juveniles del Club Defensa y Justicia, donde llegó a jugar en Cuarta División y alternó entrenamientos con el plantel de Reserva.

Incluso, tuvo la oportunidad de viajar a la India y tener una buena actuación en el tradicional Torneo Sub 21 "Bhausaheb del traBandodkar Memorial Trophy". Mateo es hijo del ex futbolista Gabriel "el Chaca" Bustos, jugador histórico del club y ex entrenador de la institución.