La CAI cerró a un comodorense con paso por Bulgaria y sumó a un juvenil que llega desde Defensa y Justicia

(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La Comisión de Actividades Infantiles continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de potenciar su plantel de cara a la segunda etapa de 2025, donde disputará el Torneo Zonal y el Torneo Regional Amateur.

En las últimas horas se confirmaron dos incorporaciones de jerarquía y proyección: el defensor comodorense Román Ivanoff , con pasado reciente en el fútbol europeo, y el delantero juvenil Ciro Vidal, surgido de Huracán de Comodoro y con experiencia en el fútbol de AFA.

Román Ivanoff, un regreso con experiencia internacional

Ivanoff, formado en las inferiores de Huracán de Comodoro, vivió un 2024 muy especial: a principios de año emigró al Viejo Continente y debutó en el fútbol profesional con la camiseta del Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. Su estreno fue el 20 de enero, en un amistoso frente al CSKA 1948 que terminó en triunfo 2-1 para su equipo, en un escenario marcado por la nieve que cubría el césped.

Tras su experiencia europea, el zaguero central decidió regresar a la ciudad y ahora vestirá la camiseta de la CAI, en un paso importante para reforzar la defensa del equipo de cara a una competencia exigente como el Regional Amateur.

Ciro Vidal, el delantero que vuelve a casa

La otra cara nueva es Ciro Vidal , categoría 2005, delantero con pasado en Huracán de Comodoro. Llegó al “Globo” a los 10 años y fue quemando etapas en todas las divisiones formativas hasta debutar en Reserva, donde lo hizo con gol incluido. En 2022 logró estrenarse en la Primera local, levantando un título tras vencer a Petroquímica por penales.

El año pasado se trasladó a Buenos Aires, con un doble objetivo: estudiar y buscar oportunidades futbolísticas. En ese recorrido, tuvo pruebas en Argentinos Juniors, Nueva Chicago, Racing y Defensa y Justicia, donde sumó roce competitivo enfrentando a equipos como Ferro y Deportivo Morón. Ahora, con 20 años, regresa a Comodoro para afrontar un nuevo desafío con la CAI.

Con estas dos incorporaciones, la CAI suma jerarquía y juventud a su plantel. Ivanoff aportará solidez y experiencia internacional en la defensa, mientras que Vidal buscará ganarse un lugar en el ataque con su frescura y proyección.