(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) A pocos días del grave episodio de violencia ocurrido en el Estadio Libertadores de América, donde hinchas de Independiente y Universidad de Chile se enfrentaron violentamente en la tribuna Pavoni alta, el organismo rector del fútbol sudamericano tomó una decisión que sacudió a ambos clubes y encendió el debate en el continente.

CONMEBOL anunció la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana y la clasificación directa de Universidad de Chile a los cuartos de final, además de imponer importantes sanciones económicas y deportivas a ambos equipos.

Independiente no solo quedó fuera de la competición, sino que además deberá cumplir una estricta sanción deportiva consistente en jugar siete partidos como local a puertas cerradas en todos los torneos organizados por CONMEBOL. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ