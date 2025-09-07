La bandera ofensiva del Aeronauta: Gadiel Domínguez y los 18 gritos que marcaron el campeonato

(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El Torneo Apertura de la Primera A del fútbol comodorense tuvo en Gadiel Domínguez a su gran figura en la red. El delantero mendocino, en su primer campeonato con Jorge Newbery, se consagró como el máximo artillero con 18 goles en 22 partidos, números que lo colocan como el atacante más determinante de la competencia.

Un inicio soñado y goles en partidos pesados

Domínguez no necesitó adaptación: debutó con gol el 15 de marzo, en la victoria por 2-0 frente a Florentino Ameghino. Apenas un mes después, confirmó su peso ofensivo en uno de los duelos más esperados: el clásico ante Huracán. Allí, el atacante abrió el marcador en el 3-1 del Aeronauta, consolidándose como una pieza clave en los encuentros de máxima tensión.

Hat-trick, dobletes y hasta un póker

La contundencia de Gadiel se expresó también en su capacidad para anotar en ráfagas. El 24 de mayo, en el triunfo 5-2 sobre Deportivo Sarmiento, firmó su primer hat-trick con la camiseta del Lobo.

El 8 de junio, en la goleada 6-0 frente a Tiro Federal, convirtió un doblete, racha que repitió el 29 de junio ante General Saavedra (7-0), el 20 de julio frente a Diadema (3-0) y el 24 de agosto contra Laprida (3-1).

Pero su actuación más memorable llegó en la última fecha, el 7 de septiembre, cuando Newbery vapuleó 7-0 a Tiro Federal y Domínguez fue imparable: marcó cuatro goles para cerrar el campeonato con un póker histórico.

Presencia constante en el arco rival

En total, Domínguez anotó en 10 partidos distintos, con un aporte decisivo para que el Lobo llegara a la última jornada con chances de título. De esos encuentros, en seis convirtió más de un gol, demostrando que no solo aparecía seguido, sino también en volumen.

Su producción tuvo picos notables: en junio marcó 7 goles, en una racha demoledora, y en septiembre cerró con 4 tantos que despidieron el torneo de la mejor manera. Además, respondió en choques claves: debut, clásico y partidos directos por la cima.

El Lobo, con bandera ofensiva

Aunque el campeonato quedó finalmente en manos de la CAI, que se consagró campeón con 49 puntos, el aporte de Gadiel Domínguez permitió que Newbery se mantuviera al acecho hasta el final, cerrando como escolta con 48 unidades.

La bandera ofensiva del Aeronauta fue, sin dudas, su goleador. Sus 18 gritos fueron determinantes para sostener una campaña sólida, ilusionar a la parcialidad del Lobo y dejar en claro que Comodoro tiene un nuevo artillero de referencia.

Los 18 goles de Gadiel Domínguez en el Apertura

15/03 – Ameghino 0–2 Newbery → 1 gol (debut)

3/04 – Newbery 3–1 Huracán → 1 gol (abrió el clásico)

24/05 – Newbery 5–2 Sarmiento → hat-trick (3)

08/06 – Newbery 6–0 Tiro Federal → doblete (2)

21/06 – Petroquímica 3–3 Newbery → 1 gol (abrió el partido)

29/06 – Newbery 7–0 Saavedra → doblete (2)

13/07 – CAI 1–1 Newbery → 1 gol (empate agónico)

20/07 – Newbery 3–0 Diadema → doblete (2)

24/08 – Newbery 3–1 Laprida → 1 gol

07/09 – Tiro Federal 0–7 Newbery → póker (4)

Total: 18 goles.