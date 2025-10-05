La Banda quiere seguir de racha: Brown y Villa Mitre reeditarán un partido en la Reválida

Este domingo 5 de octubre, el estadio Raúl Conti volverá a vestirse de gala para recibir un nuevo cruce entre Guillermo Brown y Villa Mitre de Bahía Blanca, en el partido de ida de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro comenzará a las 15:30 horas, con el arbitraje de César Ceballo, acompañado por Danilo Ariel Viola y Evelyn Romina Luján.

Tras casi un mes sin competencia oficial, La Banda regresará al ruedo ante su público con la intención de mantener su gran momento futbolístico y dar el primer paso en una serie que promete ser pareja y exigente. El equipo dirigido por el comodorense Emanuel Trípodi llega con cuatro victorias consecutivas y siete partidos invicto, además de ostentar un invicto de ocho presentaciones en condición de local, que lo consolida como uno de los equipos más fuertes en casa.

Dolor en Comodoro: un jugador murió durante un partido de veteranos y la fecha se suspendió

Durante el receso, el plantel realizó minutos de fútbol ante el CEC el pasado fin de semana, con el objetivo de no perder ritmo competitivo y ajustar detalles de cara a este compromiso clave.

Enfrente estará Villa Mitre, que retorna a la acción tras una campaña irregular en la Zona Campeonato, donde cosechó 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Sin embargo, los dirigidos por Carlos Mungo mantienen la ambición de seguir avanzando en la Reválida y llegan con gran parte del plantel recuperado.

Entre las buenas noticias para el Tricolor, regresan Franco Agüero, Ramiro Formigo, Mauro Bellone y Thiago Pérez, mientras que Federico Tanner será evaluado hasta último momento. En tanto, Nicolás Cavagnero continúa con su proceso de recuperación.

El fútbol de Comodoro, de luto: suspendieron la fecha por la muerte de tres jugadores veteranos

Ambos equipos ya se enfrentaron dos veces en la primera fase, con una victoria por lado: Villa Mitre ganó 2-1 en Bahía Blanca, y Brown se impuso por el mismo resultado en Puerto Madryn. La historia reciente anticipa una serie equilibrada y con mucho antecedente, entre dos clubes que se conocen bien y siempre protagonizan duelos intensos.

- Posibles Formaciones -

Guillermo Brown: Matías Soria; Axel Kostelak, Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero, Alan Silva; Leonardo González, Marcos Giménez y Matías Persia. DT: Emanuel Trípodi.

Dolor en Comodoro: falleció un exjugador y entrenador de fútbol de veteranos de Comodoro

Villa Mitre: Franco Agüero; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Damián Zadel, Nicolás Ihitz; Pérez o Formigo, Mauro Bellone, Enzo González, Maximiliano López; Leonel Iriarte y Martín Peralta. DT: Carlos Mungo.