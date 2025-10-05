La Banda quiere seguir de racha: Brown y Villa Mitre reeditarán un partido en la Reválida
Con un largo invicto y el respaldo de su gente, Guillermo Brown vuelve a escena para enfrentar a un Villa Mitre que llega con sed de revancha.
Este domingo 5 de octubre, el estadio Raúl Conti volverá a vestirse de gala para recibir un nuevo cruce entre Guillermo Brown y Villa Mitre de Bahía Blanca, en el partido de ida de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro comenzará a las 15:30 horas, con el arbitraje de César Ceballo, acompañado por Danilo Ariel Viola y Evelyn Romina Luján.
Tras casi un mes sin competencia oficial, La Banda regresará al ruedo ante su público con la intención de mantener su gran momento futbolístico y dar el primer paso en una serie que promete ser pareja y exigente. El equipo dirigido por el comodorense Emanuel Trípodi llega con cuatro victorias consecutivas y siete partidos invicto, además de ostentar un invicto de ocho presentaciones en condición de local, que lo consolida como uno de los equipos más fuertes en casa.
Durante el receso, el plantel realizó minutos de fútbol ante el CEC el pasado fin de semana, con el objetivo de no perder ritmo competitivo y ajustar detalles de cara a este compromiso clave.
Enfrente estará Villa Mitre, que retorna a la acción tras una campaña irregular en la Zona Campeonato, donde cosechó 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Sin embargo, los dirigidos por Carlos Mungo mantienen la ambición de seguir avanzando en la Reválida y llegan con gran parte del plantel recuperado.
Entre las buenas noticias para el Tricolor, regresan Franco Agüero, Ramiro Formigo, Mauro Bellone y Thiago Pérez, mientras que Federico Tanner será evaluado hasta último momento. En tanto, Nicolás Cavagnero continúa con su proceso de recuperación.
Ambos equipos ya se enfrentaron dos veces en la primera fase, con una victoria por lado: Villa Mitre ganó 2-1 en Bahía Blanca, y Brown se impuso por el mismo resultado en Puerto Madryn. La historia reciente anticipa una serie equilibrada y con mucho antecedente, entre dos clubes que se conocen bien y siempre protagonizan duelos intensos.
- Posibles Formaciones -
Guillermo Brown: Matías Soria; Axel Kostelak, Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero, Alan Silva; Leonardo González, Marcos Giménez y Matías Persia. DT: Emanuel Trípodi.
Villa Mitre: Franco Agüero; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Damián Zadel, Nicolás Ihitz; Pérez o Formigo, Mauro Bellone, Enzo González, Maximiliano López; Leonel Iriarte y Martín Peralta. DT: Carlos Mungo.
- Horario: 15:30 hs
- Árbitro: César Ceballo
- Estadio: Raúl Conti