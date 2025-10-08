La Asociación Austral de Taekwon-do la rompió en Río Gallegos

La Taekwon-Do Asociación Austral (TAA) de Comodoro Rivadavia tuvo una sobresaliente participación en el 22° Campeonato Regional Sur y en la quinta etapa del Argentina Taekwon-Do Tour, competencias que reunieron a más de 450 deportistas de toda la Patagonia argentina y Chile en el gimnasio del Atlético Boxing Club de Río Gallegos.

El evento se desarrolló durante dos jornadas y fue fiscalizado por la Confederación Argentina de Taekwondo ITF (CATITF), único ente rector del Taekwon-Do ITF en el país. La organización estuvo a cargo de Alejandro Vera, representante de la Federación de Taekwondo de Río Gallegos, con el respaldo del Gran Maestro Néstor Galarraga, presidente de la CATITF, quien participó activamente del encuentro y encabezó la ceremonia de premiación.

La impactante suma millonaria que deberá pagar un adolescente que chocó y dejó sin luz a una ciudad

Desde Comodoro Rivadavia viajó una delegación integrada por 56 representantes, entre competidores, jueces y entrenadores. La comitiva estuvo compuesta por 40 gups (cinturones de color), 15 danes (cinturones negros), 1 deportista adaptado, 7 jueces, 7 coaches, y la coordinación general de Sergio Oyarzo, maestro de la institución.

Durante la ceremonia inaugural, la bandera de Chubut fue portada por Facundo Ferrari Luengo, acompañado por Hugo Reinoso como primer escolta y Benjamín Flores como segundo escolta, en representación de la delegación provincial.

Confusión en Santa Cruz: se conoció el detrás del “supuesto secuestro” de un policía a su novia

“El torneo reunió a casi 450 competidores, incluyendo 40 competidores gups, 15 danes y un deportista adaptado. Además, varios de nuestros alumnos participaron recientemente en el Campeonato Mundial de Barcelona, realizado en agosto de 2025”, destacó Oyarzo al término de la competencia.

El maestro valoró el desempeño general del equipo comodorense, subrayando que “nuestros competidores brillaron en la competición, obteniendo destacados resultados y logrando que algunos de ellos llegaran a la televisión nacional a través de DeporTV”. Entre los finalistas televisados mencionó a Leila Ramos, Dylan Oyarzo, Thiago Oyarzo, Emilio Barrientos, Hugo Reinoso y Leandro Esperón, quienes representaron a la región en la transmisión oficial.

Además, Oyarzo agradeció “a las familias por confiar en este viaje” y resaltó el compromiso de “los jueces, árbitros y coaches que acompañaron y contribuyeron a la organización de cada combate”.

“No iba a salir viva”: la dramática denuncia de una mujer que fue encerrada y golpeada por su novio

Con información de una gacetilla de prensa de Comodoro Deportes.