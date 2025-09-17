(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Vélez y Racing regalaron un partidazo en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, con victoria para la Academia por 1 a 0 gracias al gol de Adrián Martínez a los 8 minutos del segundo tiempo.

El encuentro, disputado en el estadio José Amalfitani, fue intenso, lleno de fútbol atractivo pero también marcado por varias polémicas arbitrales que tensionaron el ambiente y dejaron a Vélez con un sabor amargo de cara a la definición de la serie, que se disputará la próxima semana en Avellaneda.

El partido no solo mostró buen fútbol, sino que estuvo envuelto en polémicas que fueron foco de fuertes críticas para el cuerpo técnico de Vélez, especialmente para su director técnico, Guillermo Barros Schelotto. El entrenador del Fortín evidenció su enorme frustración con las decisiones del árbitro Wilton Sampaio y su equipo.