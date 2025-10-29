La AFA anunció la creación de su propia universidad: qué carreras ofrecerá y a quiénes está destinada
La Asociación del Fútbol Argentino oficializó en Ezeiza la creación de UnAFA, la primera universidad del país orientada a la formación integral de toda la comunidad futbolística. Con inicio académico previsto para 2026, el proyecto contempla carreras, diplomaturas y programas secundarios gratuitos, federalizando el acceso mediante convenios con instituciones de todo el país y apuntando a convertir la pasión en conocimiento y desarrollo profesional.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) formalizó en su Asamblea General Ordinaria la creación de UnAFA, la primera universidad del fútbol argentino destinada a dirigentes, futbolistas, árbitros, entrenadores y familiares vinculados con el deporte.
Este innovador proyecto, con inicio académico previsto para 2026, busca marcar un antes y un después en la formación, profesionalización y contención de quienes integran el ecosistema futbolístico en el país, brindando acceso a estudios terciarios, finalización de la secundaria y programas de capacitación técnica, administrativa y social.
AFA PRESENTÓ SU PROPIA UNIVERSIDAD: QUIÉNES PODRÁN ESTUDIAR
La universidad funcionará con una sede principal en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, pero su alcance será verdaderamente federal.
Gracias a una red de convenios con las principales instituciones educativas de Argentina, UnAFA permitirá que los estudiantes cursen carreras, diplomaturas y maestrías sin la necesidad de trasladarse a Buenos Aires: el objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para quienes viven en cualquier rincón del país, conectando la formación con clubes y centros deportivos locales.
Entre los pilares del programa se destaca un plan de responsabilidad social que dará la posibilidad a futbolistas, exjugadores, árbitros, entrenadores y familiares de completar los estudios secundarios, sin costos adicionales y con acompañamiento institucional.
Este enfoque, expresado en la asamblea por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, responde a la meta de mejorar la calidad de vida y el desarrollo profesional de toda la comunidad futbolística, con fuerte énfasis en la contención social y la inclusión.
El diseño académico de UnAFA estará a cargo de Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la UBA y decano de Ciencias Económicas, quien remarcó que la propuesta se apoya en cuatro pilares: calidad educativa, internacionalización, articulación directa con los clubes y responsabilidad social.
El ciclo académico se estructurará en tres etapas: primero, la inclusión a través de la terminación del secundario; luego, diplomaturas y maestrías para elevar la formación profesional; y en una última instancia, carreras de grado y proyectos de investigación aplicada, con posibilidad de doble titulación e intercambios internacionales.
CUÁLES SON LAS CARRERAS QUE TENDRÁ
Para noviembre se prevé la presentación del master plan y la primera oferta oficial de carreras y cursos destinados tanto a la gestión deportiva como a todo el entorno administrativo, técnico y social del fútbol argentino.
Por su concepción y alcance, UnAFA se posiciona como la primera universidad especializada en fútbol y deportes de América Latina, con vocación de referencia global. El compromiso institucional de la AFA con la capacitación y el desarrollo humano apunta a que el fútbol argentino continúe siendo ejemplo, no solo por los logros deportivos, sino por la excelencia educativa y la formación de sus protagonistas a todos los niveles
Todas las carreras:
- Diplomatura en Dirección Deportiva (Licencia PRO)
- Diplomatura en Finanzas y Estrategias Económicas del Deporte
- Diplomatura en Dirección General y Recursos Humanos
- Maestría en Dirección de Entidades Deportivas
- Administración, Derecho y Gobierno Deportivo
- Diplomatura en Derecho y Regulación Deportiva Internacional
- Diplomatura en Gobernanza y Buenas Prácticas en Asociaciones Civiles Deportivas
- Ciencias del Deporte y Rendimiento
- Diplomatura en Alto Rendimiento Deportivo
- Medicina y Psicología del Deporte
- Diplomatura en Fisioterapia Deportiva Auxiliar
- Diplomatura de Auxiliar en Kinesiología
- Diplomatura en Nutrición Deportiva
- Diplomatura en Coaching Deportivo
- Comunicación, Branding y Marketing Deportivo
- Diplomatura en Marketing, Branding y Fan Engagement Deportivo
- Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos Deportivos Globales
- Diplomatura en Big Data Aplicada al Deporte
- Diplomatura en Indumentaria Deportiva