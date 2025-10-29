La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) formalizó en su Asamblea General Ordinaria la creación de UnAFA, la primera universidad del fútbol argentino destinada a dirigentes, futbolistas, árbitros, entrenadores y familiares vinculados con el deporte.

Este innovador proyecto, con inicio académico previsto para 2026, busca marcar un antes y un después en la formación, profesionalización y contención de quienes integran el ecosistema futbolístico en el país, brindando acceso a estudios terciarios, finalización de la secundaria y programas de capacitación técnica, administrativa y social.​

AFA PRESENTÓ SU PROPIA UNIVERSIDAD: QUIÉNES PODRÁN ESTUDIAR

La universidad funcionará con una sede principal en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, pero su alcance será verdaderamente federal.

La AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn el partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy: triunfo 3-0 y multa al “Lobo” jujeño

Gracias a una red de convenios con las principales instituciones educativas de Argentina, UnAFA permitirá que los estudiantes cursen carreras, diplomaturas y maestrías sin la necesidad de trasladarse a Buenos Aires: el objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para quienes viven en cualquier rincón del país, conectando la formación con clubes y centros deportivos locales.​

Entre los pilares del programa se destaca un plan de responsabilidad social que dará la posibilidad a futbolistas, exjugadores, árbitros, entrenadores y familiares de completar los estudios secundarios, sin costos adicionales y con acompañamiento institucional.

Escándalo en Independiente: un jugador pidió perdón tras viralizarse un video con alcohol, droga y dólares

Este enfoque, expresado en la asamblea por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, responde a la meta de mejorar la calidad de vida y el desarrollo profesional de toda la comunidad futbolística, con fuerte énfasis en la contención social y la inclusión.​

El diseño académico de UnAFA estará a cargo de Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la UBA y decano de Ciencias Económicas, quien remarcó que la propuesta se apoya en cuatro pilares: calidad educativa, internacionalización, articulación directa con los clubes y responsabilidad social.

El ciclo académico se estructurará en tres etapas: primero, la inclusión a través de la terminación del secundario; luego, diplomaturas y maestrías para elevar la formación profesional; y en una última instancia, carreras de grado y proyectos de investigación aplicada, con posibilidad de doble titulación e intercambios internacionales.

“Los meto presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”: se conocieron detalles del partido suspendido entre Gimnasia y Deportivo Madryn

CUÁLES SON LAS CARRERAS QUE TENDRÁ

Para noviembre se prevé la presentación del master plan y la primera oferta oficial de carreras y cursos destinados tanto a la gestión deportiva como a todo el entorno administrativo, técnico y social del fútbol argentino.​

Por su concepción y alcance, UnAFA se posiciona como la primera universidad especializada en fútbol y deportes de América Latina, con vocación de referencia global. El compromiso institucional de la AFA con la capacitación y el desarrollo humano apunta a que el fútbol argentino continúe siendo ejemplo, no solo por los logros deportivos, sino por la excelencia educativa y la formación de sus protagonistas a todos los niveles

Nuevo fracaso de River: perdió por penales y quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia

Todas las carreras: