"A mí no me vengas a saludar con el codo", grita el ex campeón de TC Austral en la entrada a su taller y larga la carcajada. Marcelo Otero, campeón del TC Austral de la temporada 2014, está ordenando y barriendo su "fortaleza" en kilometro 8 donde están guardados los autos de "Lito" Montenegro, "Lalo" Otero y Longa de los Renault 12 junto a las Chevy del TC Austral de Marcos y Miguel Panquilto, más la Dodge con la que corrió su hijo Miguel la última temporada.