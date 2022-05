Kósten Racing presentó su equipo de cara a la segunda fecha del SuperBike Argentino en Neuquén

La presentación de Kósten Racing se llevó a cabo este miércoles en calle Necochea 1535 (Barket) y tuvo la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, a los corredores y los directores del equipo, Mariano Moyano y Jorge Bucemo, oficiales FIM de Motociclismo por Argentina.

El equipo de Kósten Racing estará representado por Dana Bucemo (Categoría 250), Leandro Ricchieri (Categoría 250), Alexis Carballo Fanelli (Categoría Súper Sport 300), Matías Pes (Categoría Súper Stock 1000) y Cesar Castro (Categoría 250).

El Director deportivo Mariano “Nano” Moyano y el Director comercial y operativo Jorge Bucemo; ambos oficiales FIM de Motociclismo por Argentina. Matías Torres será el terapeuta del equipo y coordinador general de Kósten Racing.

Cuentan con el apoyo del estado municipal mediante el Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. Iniciaron la competencia del SuperBike Argentino durante el mes de abril, en la primera fecha realizada en Bahía Blanca. Ahora se preparan rumbo a su próxima carrera, que será el 14 y 15 de mayo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén.

Al respecto, Jorge Bucemo, señaló: “Corrimos la primera fecha en Bahía Blanca y ahora nos preparamos para ir este fin de semana a Neuquén. Estamos tratando de estar a la altura de la circunstancias, con un equipo totalmente conformado en Comodoro Rivadavia y con pilotos de toda la provincia. Somos el único equipo provincial que tiene pilotos oriundos de su tierra participando en el torneo Argentino. Es un orgullo para nosotros llevar esto adelante con el apoyo de Hernán Martínez, a través de Comodoro Deportes, y de todas las áreas municipales que nos respaldan”, destacó.

Por su parte, la competidora local Dana Bucemo resaltó: “es un placer poder formar parte de este equipo. Como digo siempre, el grupo de trabajo termina siendo una familia, al pasar viajes, horas y muchos días juntos haciendo lo que nos gusta y representando a la ciudad y a la provincia”.

El corredor trelewense Alexis Carballo Fanelli sostuvo que “es algo a nivel particular muy especial, ya que veníamos de una carrera deportiva acompañados por Jorge Bucemo y Mariano Moyano. Y ahora poder tener un equipo netamente chubutense es algo único. Realmente es algo increíble, cada uno tiene su rol en el equipo, su trabajo y vamos a estar con Kósten Racing en todas las categorías a nivel nacional: 250, 300 y 1000”.

Mientras tanto, el competidor Leandro Ricchieri manifestó: “Agradecemos la presencia y el acompañamiento a todos los integrantes del equipo. Por parte de los sponsors y el municipio. Es único ser parte de todo esto, es un sueño que se está cumpliendo, por eso estamos tratando de dar todos lo mejor de cada uno para que la competencia siga su marcha”.

El competidor Cesar Castro expresó: “Empecé con clínicas de manejo, todavía no he tenido ninguna carrera en campeonato. Comencé hace tres años con las clínicas de conducción deportiva de Alexis Carballo Fanelli y así me fui metiendo en este deporte que siempre me apasionó. A mediados del año pasado arranqué las clases con mi coach y en medio de este proceso de evolución, se planteó la posibilidad de poder correr y se dio la chance de sumarme con el equipo de Kósten Racing, a quienes conozco y son un orgullo porque sus representantes están presentes a nivel nacional e internacional”, destacó.

El director deportivo Mariano Moyano, resaltó que la conformación de Kósten Racing “llevó mucho esfuerzo. Detrás de todo esto hay muchas horas de trabajo de todo el equipo. Si bien con Jorge Bucemo trabajamos a nivel nacional y pertenecemos a la Federación Internacional de Motociclismo, hacer esto propio y poder llevarlo a cabo es muy significativo. Agradecemos la presencia de Hernán Martínez, que sin el apoyo de Comodoro Deportes esto sería imposible”, cerró.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, indicó: “es importante lograr formar un equipo y que la provincia esté representada de esta manera. Esto conforma un momento histórico para el deporte, con dos referentes como Mariano Moyano y Jorge Bucemo, quienes hacen un enorme trabajo como dirigentes y sin dudas Kósten Racing va a marcar un antes y un después. Tendrán el respaldo del Estado municipal, esa es la idea de la gestión al mando del intendente Juan Pablo Luque y continuaremos con esta decisión de apoyar a las actividades”, concluyó.