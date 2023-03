Kick Boxing: Se presentó “Ayohuma, Mujeres de Acero”, primera velada 100% femenina

CFC Producciones, junto al Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deporte Municipal, presentaron oficialmente la primera edición de una velada histórica para el deporte comodorense y patagónico. Kickboxing protagonizado únicamente por mujeres este sábado 11 de marzo en el Club Huergo, en el evento denominado “Ayohuma, Mujeres de Acero”.

La presentación se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili, la secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad Jimena Cores, el presidente de Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, el concejal Ariel Montenegro, el director patagónico WKN, WKX y K-Box Latino Darío Achaval, el promotor y productor Leandro Moreno, y las peleadoras Cinthia Güichapani (Gym Fight Club) y Yocelyn Balboa (Team Araneda).

Kick Boxing: Quedaron confirmadas las “mujeres de acero” que competirán en Ayohuma

“Esta presentación es el puntapié para un día histórico que tendremos el sábado. Es un trabajo de muchos años, una gran apuesta, que no podríamos hacer sin el acompañamiento de Hernán, Othar, Ariel y todos los que hacen esto posible”, comentó el promotor Leo Moreno.

Por su parte, Jimena Cores, de la secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, expresó: “Es una alegría hacer esta conferencia acá y en este día tan particular, que es un día de conmemoración y de lucha, en el cual las mujeres, diversidades y todas las feminidades luchamos por tener igualdad de derechos. Ellas son ejemplo de vida para otras chicas, para que cuando sean chiquitas sepan que pueden hacer kickboxing, jugar a las muñecas, ser bomberas, hacer lo que quieran, sin tener que seguir estereotipos que la cultura y la sociedad marca”.

Se presenta a las “mujeres de acero” de Kick Boxing que competirán en Ayohuma

En tanto, Darío Achaval, director patagónico WKN, WKC y K-Box Latino, sostuvo: “Acceder a un evento 100% de mujeres es subir un escalón, estar un escalón más arriba. Como profesores e impulsores del kickboxing, hoy llegar a armar un evento 100% de mujeres, se siente una emoción muy fuerte y ganas de seguir trabajando”.

Luego, el profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes agradeció a todos los presentes y marcó la posibilidad de igualdad que genera el deporte. “Creo que el deporte marca hace mucho tiempo eso que todos deseamos. Hoy se conmemora una fecha muy especial para las mujeres, y estamos en el deporte defendiendo eso. Tendremos un evento deportivo colmado de mujeres, de grandes deportistas. Yocelyn y Cinthia, son un orgullo, porque trabajan, como deportistas, docentes, mujeres, en la casa, en el gimnasio, estudiando y formándose. Son el ejemplo que muchas chicas van a poder seguir”.

Día Internacional de la Mujer: diversas miradas de las mujeres del deporte comodorense y nacional

Finalmente, el viceintendente Othar Macharashvili valoró a los organizadores, felicitó a las deportistas y cerró: “Atrás de todos ustedes hay un equipo de muy buenas mujeres que las acompañan en la organización. La mujer en sí en este deporte viene tomando roles importantes, participando en forma activa e igualitaria. El deporte generó esto y en Comodoro ya es una política de estado. Hay que felicitar a los que conducen el Ente Comodoro Deportes, porque lo han hecho no solo en lo discursivo sino en los hechos concretos. En el deporte en Comodoro la mujer ha tomado un rol protagónico”.

La palabra de las profesionales

Por su parte, las protagonistas principales de la velada también dieron declaraciones. Yocelyn Balboa agradeció a todos los presentes y expuso: “Agradezco al equipo del Ente que hace mucho tiempo me apoya en la carrera, tanto en kick como kung-fu. Ya está hecho el trabajo en el gimnasio, ahora creo queda disfrutar de todo lo lindo que armaron. Quiero invitar a más chicas a que se sumen. La defensa personal y el arte marcial no va solamente de aprender a tirar un golpe, sino desde el carácter, como nos paramos. Invito a la gente a hacer artes marciales, para demostrarse a si mismos que son capaces de muchas cosas”.

El Femenino define su fecha de inicio para la temporada 2023 con cuatro equipos menos

Cinthia Güichapani, asimismo, agregó: “Feliz de participar de un evento de esta magnitud. Demostramos que hay buen nivel en la Patagonia. Ese día a disfrutar, todas, de todos los teams, entrenamos de la misma manera, forjamos espíritu, sacamos fuerzas de donde sea para llegar a donde estamos. Feliz de hacer mi segunda pelea profesional. Nunca pensé llegar hasta acá y lo estoy disfrutando al máximo”.

Ayohuma, Mujeres de Acero 2023 Festival de Kickboxing femenino

Sábado 11 de marzo – Club HuergoA partir de las 19:00

Velada principal

Combates semiprofesionales– Leyla Barrientos (Pierina Team) vs. Yanina Toledo (P. Madryn)– Candela Bahamonde (GFC) vs. Gisel Giordano (P. Madryn)– Agostina Brodersen (GFC) vs. Yamila Reidberger (Team Araneda)– Laura Olivera (GFC) vs. Lucía Aguilar (P. Madryn)– Danna Zuñega (P. Madryn) vs. Fátima De Angelis (P. Madryn)

Femenino: El Ascenso jugará un torneo Oficial a 10 fechas y Petroquímica debutará con Oeste Jrs

Semifondo profesional– Cinthia Güichapani (GFC) vs. Jesixa Sosa Duarte (Bs. As.)

Fondo profesional– Yocelyn Balboa (Team Araneda) vs. Natacha Castro (Rosario)