Kempes realizó una dura advertencia antes del partido ante México: "Si Argentina no cambia..."

Mario Alberto Kempes participó del homenaje a Diego Maradona en Doha y dejó sus sensaciones sobre el partido de este sábado entre la selección argentina y México.

El Matador no se guardó nada y advirtió a la albiceleste luego de sus críticas tras la sorpresiva caída ante Arabia Saudita por la primera fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022: "Si no cambia, mañana hace las valijas".

El campeón del mundo admitió que tanto Lionel Scaloni como el resto del equipo que tendrán que mostrar una mejor imagen para mantenerse con vida en la Copa del Mundo. "En general no estuvo a la altura. Se confió y, cuando quiso reaccionar, ya era tarde".

"Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, mañana hace las valijas para ir a casa", advirtió en diálogo con Télam. "Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo".

De todas formas, se mostró optimista de cara al encuentro ante México y que si no lo fuera, no estaría presente en el país asiático. "Claro que creo que puede clasificar; si no lo pensara, no estaría aquí en Qatar; ya me hubiera ido a mi casa".