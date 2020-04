El delantero argentino Darío Benedetto, jugador del Olympique de Marsella, confesó que su regreso a Boca Juniors es lo que más desea "en la vida", aunque dejó en suspenso si podrá concretarse en el futuro.

"Volver a Boca es lo que más deseo en la vida, obviamente después pueden pasar un montón de cosas", asumió el goleador -fanático "xeneize"- durante su participación virtual en el programa de Telefé "Podemos Hablar" (PH).

Benedetto, que el mes próximo cumplirá 30 años, emigró de Boca por decisión propia a mediados del año pasado, a días del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense de Brasil, producto de un desgaste que se aceleró después de haber perdido la final de esa misma competencia en 2018 ante River Plate en el estadio de Real Madrid.

"La final que perdimos contra River fue un golpe durísimo. Ninguna cosa se puede comparar con un Boca-River. Dolió muchísimo pero somos profesionales y automáticamente teníamos que dar vuelta a la página. Luego, a los tres meses tuvimos una final de Supercopa y pudimos salir campeones. Tenemos que saber sobrellevar todo ese tipo de situaciones", afirmó Benedetto, autor de 45 goles en 76 partidos en Boca.

Por último, el delantero insistió con que fue "una casualidad" la imagen sacándole la lengua al defensor de River Gonzalo Montiel, tras marcar el primer tanto de la final en el Santiago Bernabeu: "Cuando me choca, doy media vuelta y saco la lengua. Ahí es cuando me sacan la foto, pero yo jamás me burlé de nadie. Nunca lo hice. Son cosas que pasan y que la prensa toma ventaja de eso. Cuando me mandaban los memes me daba mucha bronca pero luego lo tomé a risa".