Tiene 24 años, nació en Tandil y tuvo un paso por Quilmes, donde debutó en Primera Nacional. Juan Sebastián Altamiranda es uno de los refuerzos de Jorge Newbery, equipo que rearma su estructura luego de haber quedado a un paso del ascenso al Federal A.

Este lunes, el volante dialogó con PDC, previo al entrenamiento vespertino en la playa de Rada Tilly y se refirió a su llegada al Lobo en la última semana. “Estamos hace una semana con los compañeros nuevos integrándonos de a poco. Ayer tuvimos un día de descanso y aprovechamos a dormir un poco, porque me tenía que sacar el viaje de encima, pero hoy ya estamos volviendo a los entrenamientos en la playa. Así que contento".

Altamiranda asegura que por el momento no recorrió mucho la ciudad, ya que priorizó el descanso. Sí salió a caminar con sus compañeros de departamento por el centro de Comodoro. Respecto a lo que vio aseguró que está “contento con la ciudad porque me pareció muy linda, muy ordenada”, y sobre su llegada al Lobo, explicó: “Mi arribo a Jorge Newbery no se da a través de Busciglio. No es lo más común, pero se dio a través de un técnico que estuvo acá, Jorge Izquierdo, me ofreció a los dirigentes y estuvieron de acuerdo. Una vez que llegamos a un acuerdo, me presentaron con Sergio para ver qué quería para el equipo".

El volante destacó la personalidad de Busciglio, y aseguró que "él te permite tener un ida y vuelta, lo que es bueno con el jugador, así que estamos conociéndonos el uno con el otro y adaptándonos al club”.

