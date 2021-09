(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Palazzo tuvo fecha libre en el arranque del triangular Clasificatorio y mañana miércoles jugará desde las 17 horas con Laprida, que cayó en el inicio frente a Rada Tilly en km3 y buscará recuperarse del traspie. El "Aguilucho" llega afilado y buscará imponer su juego en el estadio Municipal.

Pasta de Campeón habló con el defensor de 20 años Juan Pablo Ramos, que viene jugando como marcador de punta izquierda y en el juego contra Caleta Cordova - en el mismo escenario que se presentará mañana - clavó un golazo de tiro libre. "Juampi", con pasado en Laprida y Rada Tilly, confesó: "llegamos bastante bien, venimos de buena racha, muchas cosas por corregir pero siempre rescatando lo mejor".

El jugador que hizo inferiores en Independiente de Avellaneda habló de cómo se imagina el duelo de mañana, que será casi decisivo: "seguramente va a ser un partido muy trabado porq los dos queremos ganar y va a ser de igual a igual", reconoció.

Ramos habló además de cómo se siente el en lo personal en esta nueva etapa en el "Aguilucho", luego de su paso por Jorge Newbery. "me siento muy bien en Palazzo, es club y una familia! Acá hacen todo lo posible por ver bien a sus jugadores. Vengo de marcar un gol y eso me puso muy contento", confesó.

El defensor de 20 años espera estar desde el arranque, algo que el DT Orlando Portalau no confirmó aún. No ha podido entrenar con normalidad en los últimos días, pero espera estar. "Mentalmente estoy muy bien, positivo, y esperando estar o aportando desde donde me toque", concluyó.