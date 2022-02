El argentino Juan Martín Del Potro anunció este sábado que se retirará del tenis luego del torneo ATP de Buenos Aires, ya que es "difícil lidiar con tanto dolor" como el que siente en la rodilla, pese a las diferentes operaciones que se realizó.

En este marco, Juan Martín del Potro aseguró que "esta será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla".

"Es el día de hoy que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no sea jugando y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo", sentenció.

Vuelve a jugar Del Potro en el Argentina Open y estalló la venta de entradas

El martes enfrentará a Federico Delbonis por la primera ronda del ATP de Buenos Aires, que será su último torneo.