Josecito Vargas (7-0-0) no lo esperaba ,pero le llegó una posibilidad para ir pelear un título y , luego de analizarlo, aceptó. El oriundo de Esquel se encuentra invicto en siete peleas e irá en busca de mantener su record y traerse una victoria a Comodoro.

"Habíamos dicho que no en el principio, pero después me convencieron. Estoy entrenado y cerca de categoría. Vamos a ir a porque nos hace falta pelear más seguido. El que no arriesga no gana y vamos por todo", afirmó el representante del Club de Boxeo Comodoro.