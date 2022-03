(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Llegó el día. Ferrocarril del Estado y Oeste Juniors juegan la primera semifinal de la liguilla de donde saldrá el finalista que jugará la promoción por el ascenso. Florentino Ameghino espera, mientras tanto la B define a su candidato y este sábado se jugará un partido clave.

Desde las 16:00, en el Estadio Municipal, Ferrocarril del Estado se enfrentará a Oeste Junior con el arbitraje de Raúl Brizuela, Britez Ramón y Ugarte Marcelo como asistentes.

Previo al encuentro, el goleador de Oeste Juniors, José Contreras, dialogó con PDC, admitió que será un partido difícil pero anticipó un encuentro de ida y vuelta. “El que le tocaba Ferro sabía que le tocaba una de las paradas difíciles, pero es otro escenario, no es cancha de Ferro y nos estamos preparando bien. Estamos bien físicamente, Ferro igual, y nosotros tenemos jugadores de buen pie como tienen ellos igual, pero va a ser un partido distinto; Ferro va a salir a ganar pero nosotros también porque al tener ventaja deportiva vamos a tener que salir también. Entonces va a ser un partido donde los dos equipos ataquen”, indicó.

Las semifinales de la categoría B se jugarán en el Estadio Municipal de Km 3

Contreras se anima al análisis, y asegura que Ferro ataca mucho, pero no defiende tanto. “Yo los vi jugar y ellos atacan mucho, no defienden tanto, pero atacan mucho, porque lo más fuerte lo tienen desde la mitad de la cancha hacía adelante. Entonces tenemos que tratar de que no le llegue la pelota a Alaniz y Coco Gaitán; va a ser un partido de un equipo corto”.

En ese sentido, asegura que la liguilla “abrió el abanico para todos” los equipos, pero la presión es de Ferro, y Oeste le dará pelea. “La presión la tiene Ferro porque estuvo ahí de salir campeón. Ahora son escenarios distintos y puede pasar cualquier cosa. Tenemos mucha esperanza de que le podemos hacer pelea, tenemos que ser vivos y saber que tenemos al frente un buen rival. Ellos nos van a salir a comer las patas y vamos a tener que hacer lo mismo, pero va a estar lindo el partido”, sentenció, el delantero que lleva 12 goles y es la principal carta de ataque de Oeste.